إسلامي: على الوکالة الدولیة للطاقة الذریة ان تتصرف بمهنیة

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "محمد إسلامي"، إننا نتوقع من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يحافظ على سلوكه المهني وألا يكون جزءا من التيار الذي يمارس الضغط على إيران.

وقال إسلامي اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء في حديث للصحفيين: إننا نتوقع من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن يحافظ على سلوكه المهني وألا يكون جزءا من التيار السياسي الذي يمارس الضغط على الجمهورية الإسلامية الايرانية.

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