رئیسي یؤکد لـ اردوغان: ایران مستعدة لتلبیة احتیاجات ترکیا الاغاثیة فورا

اكد رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره التركي "رجب طيب اردوغان"، على استعداد ايران لارسال مساعدات اغاثية الى منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب شمال تركيا، ومساندة جهود انقرة الهادفة الى تخفيف معاناة الشعب التركي بسبب هذه المحنة، فورا.

وقدم رئيسي في هذا الاتصال، العزاء والمواساة الى الحكومة والشعب التركيين؛ مؤكدا على ان ايران وتركيا، بالإضافة إلى كونهما بلدين جارين ، تجمع بينهما اواصر الصداقة والاخوة.

واضاف : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا، تقف الى جانب حكومة وشعب تركيا في هذا الوقت العصيب.

في المقابل، اعرب الرئيس التركي عن شكره لقاء موقف نظيره الايراني المداعم والمتعاطف مع بلاده وشعبه؛ واصفا الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الاثنين، بانه الاكبر على مرّ 50 عاما.

وتطلع اردوغان في حديثه الهاتفي مع رئيسي اليوم، الى انهاء مرحلة الاجراءات الاغاثية الاولية، بشان الزلزال المدمر في اقرب وقت ممكن.

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