خلال اتصال هاتفي مع الاسد.. رئیسی: ایران تقف الى جانب سوریا على الدوام

قال رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي: ايران كانت ولاتزال في اوقات الشدة، الى جانب الحكومة والشعب السوريين؛ واضاف ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية، ستواصل دعمها لسوريا وسط المحنة التي تمرّ بها عقب الزلزال المدمر".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس الايراني مع نظيره السوري بشار الاسد ظهر اليوم الثلاثاء، حيث اعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لجميع السوريين ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين اثر الزلزال العنيف الذي ضرب شمال هذا البلد امس.

واضاف، أنه "من منطلق العلاقات الستراتيجية التي تجمع البلدين ومن منطلق المبادئ الإنسانية، فإنه لا يمكن لإيران إلاّ أن تتضامن مع الشعب السوري في هذه الظروف القاهرة، وتفعل كلّ ما من شأنه التخفيف من آثار هذه المحنة ومساندة جهود الحكومة السورية الحثيثة في هذا الإطار".

في المقابل، عبّر الرئيس السوري عن تقديره لإيران حكومةً وشعباً، على إرسالها المساعدات لدعم جهود الحكومة السورية في عمليات الإنقاذ والإغاثة للمتضررين من الزلزال.

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