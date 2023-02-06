الرئیس الإیراني یوجه رسالة عزاء إلى نظیریه الترکي والسوري في ضحایا الزلزال

أعرب رئيس الجمهورية في رسالتين منفصلتين لنظيريه التركي والسوري عن تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين اليوم الاثنين وأعلن عن استعداد ايران لتقديم المساعدات لمنكوبي الزلزال على وجه السر

وقدم السيد إبراهيم رئيسي في رسالتين منفصلتين إلى رئيسي تركيا وسوريا تعازيه لهما وللشعبين التركي والسوري بالزلزال العنيف الذي ضرب البلدين وأودى بحياة وإصابة عدد كبير من مواطنيهما، وتسبب في الحاق خسائر فادحة.

واعلن رئيس الجمهورية عن استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية لتقديم مساعدات فورية للشعبين الايراني و السوري الصديقين في ظل الوضع المؤسف الحالي.

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