إیران تدعو جمهوریة اذربیجان الى التحلي بضبط النفس جیال حادث السفارة

أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" حول اجراءات الحكومة الاذربيجانية لتعليق انشطة سفارتها لدى طهران، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على التحلي بضبط النفس واجتناب اصدار أراء متسرعة حيال الحادث الأخير.

واشار كنعاني اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الى زيارة وزير الخارجية القطري الى ايران حاملا رسالة الى طهران بخصوص مفاوضات الغاء الحظر واضاف ان وزير الخارجية و كبير المفاوضين الايرانيين قدما ايضاحات لازمة بهذا الخصوص ولا يمكنني تقديم ايضاحات اكثر مما اعلنت سابقا.

وبشأن الحادث الاخير في سفارة جمهورية اذربيجان في طهران قال کنعانی: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية نددت بشدة هذا الحادث وقامت باجراءات لازمة على الفور وتم اعتقال من قام بالهجوم وجرت التحقيقات القضائية حول الحادث مما اتضحت ان الهجوم كان لدوافع شخصية.

وتابع عقب الحادث جرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع نظيره الاذري قدم فيه مواساته وتعازيه في الحادث معلنا استعداد ايران للتعاون المشترك لكشف ملابسات الحادث وابعاده.

وفيما اشار كنعاني الى الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني اكد ان هناك جهود تبذل لكشف ابعاد هذا الحادث منعا لتاثيره على العلاقات الثنائية بين البلدين حيث يتمكن البلدان من متابعة الحادث في اجواء يسوده الهدوء والتعاون المشترك.

وحول اجراءات الحكومة الاذربيجانية لتعليق انشطة سفارتها لدى طهران، اوضح ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على التحلي بضبط النفس واجتناب اصدار أراء متسرعة حيال الحادث وقامت بكافة واجباتها القانونية التي تستمر حتى اكمال التحقيقات.

وفیما یتعلق بموضوع الطائرة الاوكرانية، قال المتحدث باسم الخارجية: ان متابعة هذا الموضوع تجري عبر القنوات القانونية والفنية وان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترغب في الحفاظ على العلاقات الثنائية البناءة مع جميع دول العالم بما فيها اوكرانيا على اساس الاحترام المتبادل.

واعرب عن امله بانهاء الصراع العسكري في اوكرانيا على وجه السرعة من خلال تمسك طرفي النزاع بالحوار لحل الخلافات فيما بينهما واضاف نأمل ان الدول التي تنفق مليارات دولار من المساعدات العسكرية لاوكرانيا وتتشدق في الوقت نفسه بالسلام تتخلى عن نهجها غيربناءة وتعتمد نهجا سياسيا لحل هذه الازمة.

ونفى كنعاني ارسال اي اجهزة و مسيرات لاستخدامها في الحرب ضد اوكرانيا وقال ان ايران اعلنت مرارا استعدادها للحوار لازالة سوء الفهم كما جرت جولة من هذا الحوار الخاص مع وفد عماني معلنا ليست هناك اي مشكلة في اجراء الجولة الثانية من الحوار.

واكد ان مسار العلاقات بين الدول ذو اتجاهين يجب ان يكون على اساس الاحترام المتبادل و لمصالح المشتركة.

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