ایران ترد على بیان امریکا والترویکا الاوروبیة حول انشطتها النوویة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، ردا على بیان الترويكا الاوروبية وامريكا حول الانشطة النووية السلمية في منشاة "فوردو" الايرانية، انه "جرى في وقت سابق، تبليغ الوكالة الذرية الدولية بهذا الشأن، كما لم تسجل عملية التفتيش الاخيرة، اي اجراء جديد او غير قانوني يستدعي تبليغ الوكالة الدولية عنه".

واضاف "كنعاني" في تصريح له اليوم الاحد : ان تخصيب (اليورانيوم) بنسبة 60 في المائة في منشاة فوردو النووية، جرى تبليغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشانه في 17 نوفمبر 2022، كما تم ادراج كافة الحالات المتعلقة بالتخصيب في نموذج الاستطلاع الذي اعدّ بهذا الخصوص.

واكد متحدث الخارجية، انه "وفقا لعملية التفتيش الاخيرة التي جرت في يناير 2023، لم يتم تسجيل اي اجراء حديث او معارض لنص نموذج الاستطلاع (2022)، وبما يستدعي تبليغ الوكالة الدولية حوله".

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