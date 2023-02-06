امیر عبداللهیان: نهج الاحادیة وصل الى طریق مسدود

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان حول جولته لثلاث دول بأمريكا اللاتينية بان نهج الأحادية وصل إلى طريق مسدود.

وكتب أمير عبداللهيان ، في تغريدة على تويتر حول زيارته إلى نيكاراغوا وفنزويلا وكوبا انه تم التاكيد في هذه الدول وخلال اللقاءات مع كبار المسؤولين فيها، على التضامن بين الدول المستقلة في استراتيجية غرب آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف: إن الإرهاب الاقتصادي واستخدام حقوق الإنسان كاداة ، بهدف خلق ضغط اجتماعي على الشعوب في الدول المستقلة ، أصبحا غير فعالين وان نهج الأحادية قد وصل إلى طريق مسدود.

واجرى رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني والوفد المرافق له محادثات مع مسؤولي هذه الدول حول سبل توسيع العلاقات، وخاصة التعاون الاقتصادي.

وقبل ذلك ، قام أمير عبداللهيان بزيارة إلى نواكشوط وتباحث مع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الموريتانيين حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية.

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