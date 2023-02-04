خلال استقباله امیر عبداللهیان.. مادورو یؤکد ضرورة متابعة برامج التعاون الثنائي بین فنزویلا وایران بشکل اسرع

اكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال استقباله وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ، ضرورة متابعة برامج التعاون الثنائي بين فنزويلا وايران بشكل اسرع.

وتم في هذا الاجتماع الذي عقد الجمعة في العاصمة الفنزويلية كراكاس، بحث القضايا الثنائية والدولية.

وفي بداية هذا اللقاء قال مادورو: نحن نعشق إيران وتربطنا علاقات صادقة مع بعضنا البعض.

واعتبر زيارة وزير الخارجية الإيراني فرصة سانحة لتطوير العلاقات الثنائية.

وشدد الرئيس الفنزويلي على ضرورة متابعة برامج التعاون الثنائي بشكل أسرع في العام الجديد.

ودعا إلى مواصلة العلاقات الثنائية في طريق الاتحاد الكامل بين البلدين.

ونقل وزير الخارجية الايراني أمير عبداللهيان تحيات رئيس الجمهورية الاسلامية إلى نظيره الفنزويلي وقال: زيارتكم لإيران كانت نقطة تحول جديدة.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد زار طهران قبل عدة اشهر، وخلال الزيارة تم التوقيع على وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران وفنزويلا لمدة 20 عامًا.

والتقى وزير الخارجية الايراني خلال زيارته الى كراكاس وزير الخارجية ايفان خيل بنتو ورئيس مجلس النواب خورخي رودريغز ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزير النفط طارق العيسمي ومساعدة رئيس الجمهورية رودريغز.

وكان وزير الخارجية الايراني قد بدا جولته يوم الثلاثاء بموريتانيا ومن ثم زار نيكاراغوا يوم الاربعاء ووصل الى فنزويلا المحطة الاخيرة من هذه الجولة يوم الخميس.

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