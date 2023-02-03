قائد الثورة في حفل تکلیف مئات الفتیات: التکلیف عید حقیقي ومرتبة عظیمة جدا في الانسانیة

وألقى سماحة قائد الثورة خلال هذا الحفل كلمة قصيرة بارك فيها لهؤلاء الناشئات عيدهن واحتفالهن بالتكليف، مؤكدا ان هذه المناسبة هي عيد حقيقي لأنه أصبح باستطاعتهن منذ هذه اللحظة دعاء الباري عزوجل ومخاطبته وتلقي كلامه سبحانه وتعالى، وتلقي التكاليف الذي يأمر بها سبحانه عزوجل ، وهذه مرتبة عظيمة جدا في الانسانية.

وخاطب سماحته هؤلاء الفتيات الناشئات انهن قد خرجن من مرحلة الطفولة وأصبحن من الناشئة ويتحملن المسؤولية وبامكانهن التاثير على صديقاتهن في العائلة والمدرسة واماكن اللعب ودعوة الآخرين نحو الصراط المستقيم ، وهذه مسؤولية على عاتقنا اجمعين.

كما أوصى سماحة قائد الثورة هؤلاء الفتيات بنسج الصداقة مع الرب الرحيم سبحانه وتعالى قائلا " انكن وبقلوب ملؤها النورانية والضياء والنقاوة بامكانكن نسج الصداقة مع الخالق العظيم جل جلاله، ومن سبل هذه الصداقة هو التوجه وحضور القلب في الصلوات حينما تتكلّمون مع ربّكن جلّ وعلا، فلذلك عليكن بتعلم معاني وفهم ترجمة كلمات الصلاة، وان السبيل الآخر لنسج الصداقة مع الرب الرحيم جل وعلا هو اطاعته في فعل ما يأمر به سبحانه وتعالى وعدم ارتكاب ما ينهى عنه جل وعلا.

وأشار سماحة قائد الثورة الى تلألؤ النساء العظيمات والمؤثرات في تاريخ ايران، قائلا " ان عدد النسوة البارزات والمتصديات للمسؤوليات في بلادنا اليوم في مختلف القطاعات العلمية والعملية والجهادية التي هي مبعث فخر للبلاد ، كبير واكثر من الماضي ، وعليكن ايضا الاجتهاد في الدراسة وقراءة الكتب والعمل والتفكير لكي تصبحن في المستقبل من النساء العظيمات في بلدكن الحبيب".

واضاف آية الله الخامنئي " بامكانكن القيام بدور في هذا النضال الكبير الذي بدأه الشعب الايراني في عهد الثورة الاسلامية ضد الظلم والبؤس والتمييز، كما قامت بذلك في الماضي الكثير من النسوة، واليوم بامكان الشعب ان يطلع على الجهود البارزة التي بذلتها هؤلاء النسوة، طوال سنوات الثورة الاسلامية .

endNewsMessage1