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خانه | سياسة

عبداللهیان یبدأ جولة في امیرکا اللاتینیة تشمل نیکاراغوا وفنزویلا

توجه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى اميركا اللاتينية في جولة تشمل نيكاراغوا و فنزويلا ، وذلك بعد انتهاء زيارته لموريتانيا.

عبداللهیان یبدأ جولة في امیرکا اللاتینیة تشمل نیکاراغوا وفنزویلا

وكان امير عبداللهيان قد زار موريتانيا على راس وفد رفيع المستوى والتقى بكبار المسؤولين الموريتانيين واليوم قد غادر العاصمة الموريتانية نواكشوط متوجها الى عاصمة نيكاراغوا ماناغوا لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين هناك.

ويعتزم وزير الخارجية الايراني التوجه الى العاصمة الفنزويلية كراكاس فور انتهاء زيارته لنيكاراغوا.

 

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عبداللهيان اميركا تشمل اللاتينية نيكاراغوا

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