لافروف: تم الاتفاق على إشراک إیران في عملیة التسویة بین ترکیا وسوریا

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري ، أن موسكو تدعم اهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تسوية وتطبيع الأوضاع بشكل عام بين الجارتين تركيا وسوريا.

وأعلن لافروف في تصريح أنه "تم التوصل اليوم إلى اتفاقية تهدف إلى مشاركة إيران في هذه العملية"، معتبرا أنه "من المنطق أن تكون الاتصالات القادمة المخصصة لتطبيع العلاقات التركية السورية بوساطة من روسيا وإيران".

وأضاف: "فيما يخص المواعيد والصيغ القادمة على المستوى العسكري والدبلوماسي، يتم العمل على ذلك"، مشددا على أنه "يجب علينا أن نمضي حثيثا للتوصل إلى نتائج محددة".

من جهة اخرى افاد لافروف ان روسيا قلقة من الوضع بشان ايران وقرار الغرب بالتوجه الى الغاء خطة العمل الشاملة المشتركة كان خطا فادحا.

وحول كلام وزير الخارجية الاميركي بلينكن عن امكانية استخدام اسايب عسكرية ضد ايران قال لافروف ان الغرب يفضل البصق على قرارات مجلس الامن والتحول الى العدوان

وتابع ان الغرب بات يتخذ إجراءات تؤدي إلى تصادم وتصعيد الوضع، مثل قرارات مجلس المحافظين بوكالة الطاقة الذرية، الخاص بالتدخل العسكري لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

ولفت إلى أن القيادة الإيرانية أصدرت فتوى تمنع تصنيع الأسلحة النووية، ولكن يجب أن يكون هناك خطه وخطوات لإيقاف البرنامج النووي الإيراني.