قائد الثورة الاسلامیة یزور مرقد الامام الخمیني (طاب ثراه)

قام قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي فجر اليوم الثلاثاء بزيارة مرقد الامام الخميني (طاب ثراه)، مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية، وذلك بمناسبة قرب حلول عشرة الفجرة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية المجيدة.

وادى قائد الثورة صلاة الزيارة وقرأ سورة الفاتحة وسور من القرآن الكريم واهدى ثوابها الى روح الامام الخميني (قدس سره).

كما قام قائد الثورة الاسلامية بزيارة مراقد شهداء الثورة الاسلامية، الشهيد آية الله محمد حسين بهشتي (رئيس المحكمة العليا الذي استشهد في حادث تفجير الحزب الجمهوري في حزيران 1981) والشهيد محمد علي رجائي والشهيد محمد جواد باهنر (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللذين استشهدا في حاث تفجير مقر رئاسة الوزراء في ايلول 1981) ، وكما زار مرقد شهداء حادث تفجير الحزب الجمهوري، سائلا الباري عز وجل بالرحمة للشهدءا الابرار.

وقام قائد الثورة كذلك بزيارة مراقد شهداء الثورة الاسلامية والدفاع المقدس في مقبرة بهشت زهراء، وقرأ سورة الفاتحة على أرواحهم الطيبة.

endNewsMessage1