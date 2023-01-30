مصدر مطلع: لم یصب أي شخص إیراني في هجمات المسیرات الصهیونیة على البوکمال

اعلن مصدر مطلع أنه وخلال الساعات الخمس عشرة الماضية، هاجمت طائرات مسيرة معادية تابعة للكيان الصهيوني، ثلاث مرات، منطقة البوكمال الحدودية السورية المحاذية للعراق، ما أدى إلى إلحاق أضرار بثلاث شاحنات.

واضاف المصدر: ان هذه الاعتداءات الثلاثة ادت الى تضرر ثلاث شاحنات تحمل مواد غذائية دخلت سوريا من العراق.

ولم تسفر الهجمات العدوانية عن سقوط ضحايا ولكن اصيب سائق سوري وهو يخضع حاليا للعلاج .

هذا وسيذوق الصهاينة قريبا طعم الرد على هذا العمل العدواني.

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