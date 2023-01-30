امير عبداللهيان يؤكد موقف ايران الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته

وافاد بيان لحركة حماس ان هنية تلقى اتصالا هاتفيا من امير عبداللهيان الذي عبر عن تضامن إيران الكامل مع الشعب الفلسطيني وأهالي الشهداء جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في مخيم جنين، مستنكرًا قيام الاحتلال منذ مطلع هذا العام الميلادي بقتل أكثر من 30 فلسطينيا حتى هذه اللحظة.



وعبر عن اعتزازه بالمقاومة الفلسطينية التي لم تتوان في الرد على هذه المجازر وهذا العدوان الواسع، مؤكدًا موقف الجمهورية الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ونقل تحيات القيادة الإيرانية لأهالي الشهداء ولعموم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا قناعته وإيمانه أن الشعب الفلسطيني سوف يحقق النصر ويحرر القدس والأقصى وأرض فلسطين التاريخية بكاملها.



ووجّه وزير الخارجية الايراني دعوة رسمية لرئيس حركة حماس لزيارة الجمهورية الإسلامية في الوقت الذي يراه مناسبًا.

*هنية

من جانبه عبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن تقديره للاتصال وللموقف الذي عبر عنه الوزير امير عبداللهيان، وأشاد بمبادرة الجمهورية الإسلامية بهذا الاتصال تأكيدًا لموقفها الثابت والأصيل تجاه فلسطين، وتؤكد تموضعها الداعم للقضية الفلسطينية ولمقاومة الشعب الفلسطيني.



وأشار رئيس الحركة إلى أن الحكومة الصهيونية الجديدة هي الأسوأ، وتكشف عن أجندتها الواضحة في استهداف القدس والمسجد الأقصى وتوسيع وبناء المستوطنات وضم (سلب) الأراضي، فضلًا عن سياساتها العدوانية ومحاولات التنكيل بالأسرى ظنًّا أنها قادرة على كسر إرادة شعبنا، غير أنه وكما فشلت كل الحكومات السابقة في تطويع وكسر إرادة شعبنا فلن تنجح هذه الحكومة في تحقيق أهدافها العدوانية.



وأكد رئيس الحركة التمسك بالمقاومة واستمرارها خيارًا إستراتيجيًّا حتى تحرير أرضنا كاملة، معبرًا عن تقديره لدور الجمهورية الإسلامية في دعم مقاومة شعبنا وصموده، ورحب بدعوة الحكومة الإيرانية له لزيارة الجمهورية الإسلامية ونقل تحياته للقيادة الإيرانية كافة.



كما شدد رئيس الحركة على إدانة أي عدوان غاشم تتعرض له الجمهورية الإسلامية كما حصل الليلة الماضية (مساء السبت) بالمسيرات، مؤكدًا ثقته في قدرة الجمهورية الإسلامية في إيران على إحباط كيد واعتداءات الأعداء.

*النخالة

وفي اتصال هاتفي مع أمير عبداللهيان ، شكر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواقفها المبدئية في دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة الإسلامية في جميع المجالات، واعرب عن الفخر لمواقف الجمهورية الإسلامية ، مؤكدا على المقاومة والصمود دوما في مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني في انتهاكه للمقدسات الإسلامية.

endNewsMessage1