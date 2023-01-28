خلال اتصال هاتفي مع نظیره الاذربیجاني... رئیسي: العلاقات بین الشعبین الایراني والآذربیجاني مبنیة على اساس علاقات ثقافیة وتاریخیة لا تنفصم
أعلن الرئيس الايراني أن العلاقات الودية والأخوية بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني تقوم على أساس اواصر ثقافية وتاريخية لا تنفصم وأضاف: إن حكومتي إيران وأذربيجان لن تسمحا بان تتاثر العلاقات بينهما بايحاءات من يريدون السوء للشعبين .
وقدم الرئيس الايراني اية ابراهيم رئيسي في مباحثات هاتفية مساء اليوم السبت مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ، تعازي إيران حكومةً وشعباً في الحادث الذي وقع في سفارة أذربيجان في طهران.
وإشارالرئيس الايراني إلى مهمة الاجهزة المعنية لمتابعة أبعاد هذا الحادث ، وأعرب عن تعاطفه مع شعب وحكومة أذربيجان.
وتطرق اية الله رئيسي الى أن العلاقات الودية والأخوية بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني تقوم على أساس اواصر ثقافية وتاريخية لا تنفصم ، وذكر أن حكومتي إيران وأذربيجان لن تسمحا لعلاقاتهما بأن تتأثر بايحاءات من يريدون السوء للشعبين .
أذربيجان لن تمنح أحدا فرصة الاخلال بالعلاقات الودية بين البلدين
بدوره شكر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في هذا الاتصال الهاتفي ، آية الله رئيسي على تعاطفه وتعازيه لحكومة وشعب بلاده ، وقال: كانت هذه جريمة غير متوقعة ، لكن تعاون البلدين في هذا المجال يجب ان يكون بشكل بحيث لايعطي لأحد ذريعة لاستغلال مثل هذه الحوادث لتعكير صفو العلاقات الودية بين البلدين.
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