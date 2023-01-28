وزیر الداخلیة: دوافع المهاجم على سفارة أذربیجان شخصیة

وقال وزير الداخلية في كلمة له امام اجتماع مجلس المساعدين والمدراء ومحافظي الاقضية والقائم مقامين في محافظة طهران: ان التقارير التي وصلتنا حتى الان عن حادثة الهجوم على السفارة الاذربيجانة ، وكذلك الاعترافات التي ادلى بها المهاجم، تفيد بأن هذا الحادث كان بدوافع شخصية ويجب متابعة الامر ضمن هذا النطاق.

هذا وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قال ايضا ان ما توصلت اليه الاجهزة القضائية والامنية الايرانية حتى مساء الجمعة يشير بأن الهجوم الذي استهدف يوم الجمعة سفارة جمهورية اذربيجان في طهران لم يكن جريمة منظمة او ارهابية بل بدوافع شخصية .