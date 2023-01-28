أمیرعبد اللهیان یجدد استعداد إیران لتوضیح أبعاد الهجوم على سفارة أذربیجان بطهران

نقل وزير الخارجية الإیراني حسين أمیر عبداللهیان، رسالة رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي بشأن حادث الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران أمس الجمعة إلى نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف، مؤكدا استعداد ايران لتوضيح أبعاد الحادث.

وکتب أمیر عبداللهیان في تغريدة له علی تویتر بعد تفقده المصابين الاثنين لحادث الهجوم على السفارة الأذربيجانية في مستشفى "شهداء تجريش" شمال العاصمة طهران: حضرت في المستشفى واطلعت على سير عملية علاج الموظفين المصابين لسفارة جمهورية اذربيجان.

وأضاف: نقلت رسالة التعزية التي وجهها رئيسي لنظيري السيد جيحون بايراموف في اتصال هاتفي، واكدت علی استعداد ایران للتعاون من أجل توضيح أبعاد الحادث.

وقدم التعازي لحكومة وشعب أذربيجان الصديقة والشقیقة علی هذا الحادث المأساوي.

يذكر ان شخصا مسلحا يستقل سيارة توقف أمام السفارة الاذربيجانية في طهران في الساعة الثامنة من صباح أمس الجمعة ودخل المبنى واطلق النار ما ادى الى مقتل موظف اذربيجاني من كادر السفارة واصابة اثنين آخرين.

وكان المركز الإعلامي للسلطة القضائية اعلن ان الدلائل ترجح ان دوافع الشخص المهاجم على السفارة هي دوافع شخصية ، والمتهم كان قد قدم شكوى عن فقدان زوجته (وهي اذربيجانية من باكو ) في مدينة أرومية في ابريل الماضي.

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