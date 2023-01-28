قائد الثورة الإسلامیة یتفقد معرض المنجزات الصناعیة

وقائد الثورة الاسلامية قام صباح اليوم السبت بتفقد معرض القدرات الصناعية في حسينية الإمام الخميني (رض) في العاصمة طهران.

واستعرضت الوزارات المختلفة، ومنها وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة النفط، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قدراتها الصناعية في هذا المعرض.

وقدم وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني رضا فاطمي امين، توضیحات عن القوة الصناعية للبلاد في مختلف القطاعات أثناء مرافقته لقائد الثورة الإسلامیة.

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