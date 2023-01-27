رئیسي یأمر بإجراء تحقیق شامل في الهجوم على السفارة الأذربیجانیة

اعلن المساعد السياسي لرئيس الجمهورية ان الرئيس ابراهيم رئيسي أمر بإجراء تحقيق شامل في قضية الهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران.

و كتب محمد جمشيدي على صفحته الشخصية على تويتر اليوم الجمعة: ندين الحادث المأساوي للهجوم على سفارة جمهورية اذربيجان الشقيقة والجارة. الرئيس رئيسي اصدر اوامره فور وقوع الحادث بإجراء تحقيق شامل بهذا الشان ، وتقدم بالتعازي والمواساة لحكومة اذربيجان وشعبها وذوي الدبلوماسي الذي قتل في الحادث متمنيا الشفاء للجرحى.

يذكر ان شخصا يستقل سيارة برايد توقف أمام السفارة الاذربيجانية في طهران في الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة ودخل المبنى واطلق النار وقتل موظفا اذربيجانيا من كادر السفارة واصاب اثنين آخرين.

المركز الإعلامي للسلطة القضائية كان قد اعلن ان الدلائل ترجح ان دوافع الشخص المهاجم على السفارة هي دوافع شخصية ، و هذا المتهم كان قد قدم شكوى عن فقدان زوجته ( وهي اذربيجانية من باكو ) في أورمية في ابريل الماضي.

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