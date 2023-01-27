عبداللهیان یهاتف نظیره الأذربیجاني: لا ندع حادث السفارة یؤثر سلبا على العلاقات بین البلدین

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الاذري جيهون بيراموف، حول الحادث الذي وقع اليوم في سفارة جمهورية أذربيجان في طهران: يجب أن لا ندع هذا الحادث يؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين.

وأعرب الوزير عبداللهيان، عن أسفه لهذا الحادث الذي أدى إلى وفاة دبلوماسي وإصابة اثنين آخرين من موظفي السفارة ، مقدما تعازيه لوزير خارجية أذربيجان وعائلة هذا الدبلوماسي.

واكد وزير الخارجية الايراني، في معرض الإشارة إلى سوء استغلال أعداء البلدين لهذا الحادث، أنه لا ينبغي أن نسمح لهذا الحادث بأن يكون له تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين.

واقترح عبداللهيان أنه من أجل توضيح الأبعاد المختلفة للحادث، يجب على المؤسسات الأمنية في البلدين متابعة القضية والتحقيق فيها بالتعاون الوثيق فيما بينها.

كما نقل أمير عبداللهيان في هذه المكالمة، تعازي الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليوف ولحكومة وشعب اذربيجان وخاصة عائلة الضحية .

من جانبه أعرب وزير خارجية أذربيجان، عن شكره لتعاطف وتعازي الرئيس الايراني ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية، مرحبا باقتراح عبداللهيان للتعاون مع جمهورية أذربيجان والتنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية في البلدين لتوضيح أبعاد الحادث.

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