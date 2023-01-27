اعتقال مسلح هاجم السفارة الأذربیجانیة في طهران

أكد رئيس شرطة طهران القاء القبض على عنصر مسلح هاجم السفارة الأذربيجانية في العاصمة.

وقال العميد حسين رحيمي: تم اعتقال المعتدي على سفارة أذربيجان دخل السفارة مع طفليه حيث اعترف بأن دوافعه كانت "قضايا شخصية وعائلية"

هذا وأكدت الخارجية الأذربيجانية مقتل رئيس جهاز الأمن في سفارة البلاد في طهران إثر تعرض مقر السفارة لهجوم مسلح صباح اليوم الجمعة. وذكرت وسائل إعلام أذربيجانية أن أورخان عسكروف، رئيس جهاز الأمن بالسفارة، لقي مصرعه أثناء التصدي للهجوم، فيما أصيب شخص آخر بجروح.

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