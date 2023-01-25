البرلمان الإیراني یدین الاساءة للقرآن الکریم بالسوید

أصدر نواب الشعب في البرلمان الايراني اليوم الاربعاء بيانا دانوا فيه الاساءة الى القرآن الكريم في السويد.

وقال النائب هادي بيكي نجاد في تصريح: ان نواب الشعب في البرلمان يقومون حاليا بجمع التواقيع لهذا البيان الذي دعا فيه النواب منظمة المؤتمر الاسلامي الى التدخل في هذا الموضوع وإبداء رد فعلها.

ويوم السبت الماضي، أحرق زعيم حزب "هارد لاين" اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم، بعد أن حصل مسبقا على إذن من السلطات السويدية لعقد تجمع، وأدانت دول كثيرة هذا الفعل.

ويوم الاثنين، هدد المتطرف راسموس بالودان، بتنظيم تجمع أمام السفارة الروسية في ستوكهولم، واحراق نسخة أخرى من القرآن الكريم.

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