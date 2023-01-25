أمیرعبداللهیان: مازلت ندعم وحدة أراضي جمهوریة آذربیجان

أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن طهران مازالت تدعم وحدة أراضي جمهورية آذربيجان، معربا عن أمله بتنمية العلاقات التجارية بين إيران وجمهورية آذربيجان من خلال تدوين برنامج ملموس وتوفر الإرادة الجادة.

ولدى لقائه مساء الثلاثاء مع نظيره الآذربيجاني جيحون بايراموف على هامش إجتماع وزراء خارجئة منظمة إيکو للتعاون الإقتصادي الذي تستضيفه طشقند، أشار حسين أميرعبداللهيان إلى مكانة جمهورية آذربيجان وأولويتها في مجال دول الجوار في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: أن تطورات جنوب القوقاز، وتحرير الأراضي المحتلة لجمهورية آذربيجان واتفاقية وقف إطلاق النار المرتبطة بها، فتحت نافذة وفرصا جديدة للاستقرار والتقارب في المنطقة.

ولفت: أن الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة أمر مهم بالنسبة لنا، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمت وستبقى تدعم وحدة أراضي جمهورية آذربيجان.

وأكد أن هناك العديد من الطاقات والفرص المتاحة لتطوير العلاقات بين البلدين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، معربا عن أمله بتنمية العلاقات التجارية بين إيران وجمهورية آذربيجان من خلال تدين خطة ملموسة وتوفر الإرادة الجادة.

ونوه أمير عبداللهيان إلى أن السلام والاستقرار في القوقاز، يوفر فرصا أفضل لتعزيز ممر الشمال – الجنوب وتنمية التجارة في المنطقة، وقال: نرغب ومستعدون لاستخدام طاقاتنا التقنية والهندسية للمشاركة في مشاريع جمهورية آذربيجان بما فيها في المناطق المحررة.

من جانبه قال وزير خارجية جمهورية آذربيجان خلال اللقاء: إن العلاقات الودية بين البلدين تحظى بأهمية كبرى، وفي هذا الاطار فإن تبادل اللقاءات كان ومازال مؤثرا، وأدعو إلى تسريع هذه اللقاءات في السنة الميلادية الجديدة.

وأضاف: إن النقل والشحن الثلاثي بين إيران وروسيا وجمهورية آذربيجان يشكل إطارا جيدا لتنمية التعاون الاقليمي، كما أن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين تساعد بشكل مؤثر في تطوير العلاقات أكثر فأكثر.

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