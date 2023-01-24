کنعاني: سنعلن قریباً قائمة عقوبات جدیدة ضد مروجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي

أكد المتحدث باسم الوزارة الخارجية ناصر كنعاني ان إيران تحتفظ بحقها في الرد على اجراءات الاتحاد الأوروبي ضدها وستعلن قريبا قائمة العقوبات الجديدة ضد مروجي الإرهاب في الاتحاد.

وأدان كنعاني اليوم الثلاثاء، بشدة فرض الإتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على عدد من الشخصيات الإيرانية، وقال: إن تحرك الاتحاد الأوروبي ولندن دليل على عجزهما لفهم واقع إيران وارتباكهم تجاه اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعتبر العقوبات الأخيرة التي فرضتها أوروبا وبريطانيا ضد بعض أعضاء المجلس الشورى الإسلامي والمسؤولين في جهاز القضاء والعسكريين وشخصيات ثقافية إيرانية تشير إلى اليأس والإحباط والغضب من فشل الفضيحة الأخيرة في زعزعة الاستقرار في الداخل الإيراني رغم الجهود والتكاليف الباهظة، وأضاف: إنهم يعرفون جيداً أن العقوبات لن تؤثر على قرار الشعب الإيراني لمواجهة التدخلات والمؤامرات الخارجية.

وأوضح كنعاني ان إيران تحتفظ بحقها في الرد على مثل هذه السياسات الفاشلة بخطوة مماثلة وستعلن قريباً قائمة عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومروجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرضوا أمس الاثنين، حزمة جديدة العقوبات ضد إيران بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان.

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