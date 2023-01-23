رئیسي: ایران تتابع تنفیذ جمیع الاتفاقات الموقعة مع روسیا

اكد رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي، على ان ايران ماضية في اجراءاتها لتنفيذ كامل الاتفاقات الموقعة مع روسيا، قائلا : ان طاقات البلدين تكمل بعضها الاخر، وبما يستدعي من خلال توظيفها لتحقيق المصالح المشتركة والمنطقة ايضا.

جاء ذلك في لقاء رئيس مجلس الدوما الروسي "فيا تشلاف والودين" اليوم الاثنين بطهران، مع رئيس الجمهورية الاسلامية.

ونوه رئيسي الى توفر الفرص للتعاون في شتى المجالات مثل الطاقة والتجارة والترانزيت والشحن والنقل، بين طهران وموسكو؛ مبينا ان ايران تحرص على تنفيذ جميع مذكرات التعاون الموقعة بين الجانبين.

الى ذلك، اعتبر "والودين" مواقف رئيس الجمهورية الاسلامية حول تعزيز العلاقات الاقليمية والجيرة، انها تسهل المسار لتوسيع التعاون الاقليمي.

وقال رئيس الدوما، خلال اللقاء مع رئيسي اليوم : روسيا تحمل ذات الرؤية مع ايران فيما يخص الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وبذلك نحن وضعنا على سلم برامجنا الانطلاق من ارادة رئيسي البلدين القائمة على تطوير مستديم لمجالات التعاون الثنائي.

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