عقد جلسة مغلقة لمجلس الشوری الاسلامي بحضور وزیر الخارجیة

بدأت الجلسة المغلقة للمجلس الشوري الإسلامي للتحقيق في تحرك البرلمان الأوروبي المناهض لإيران بإصدار قرار ضد الحرس الثوري الايراني صباح اليوم الاحد.

وحضر هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الشوري الاسلامي محمد باقر قاليباف واللواء سلامي القائد العام للحرس الثوري الإسلامي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وسبق أن حذرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التحركات المعادية لإيران في أوروبا وخاصة ضد الحرس الثوري الإسلامي باعتباره المؤسسة العسكرية الرسمية للبلاد. وأن معاقبته سيكون عملا غير قانوني.

وفي هذا الصدد اعتبر وزير الخارجية ، حسين أمير عبد اللهيان، الأعمال التخريبية التي قام بها البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري ضد ميثاق الأمم المتحدة وقال: لعب الحرس الثوري الإيراني دورًا بناء في محاربة جماعة داعش الإرهابي في العراق وسوريا ومنطقة غرب آسيا وبتدمير داعش، أنقذ العواصم الأوروبية من هجمات هذه المجموعة الإرهابية،

لذلك فإن الأوروبيين مدينون لجهود الحرس الثوري الإسلامي في مكافحة الإرهاب.



رداً على هذا العمل المعادي لإيران، أعد المجلس الشوري الإسلامي مسودة مشروع للتدابير المضادة.

وبحسب وحيد جلال زاده ، رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني ، سيكون الرد مناسبًا على بيان البرلمان الأوروبي والإجراءات المحتملة للمجلس الأوروبي.

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