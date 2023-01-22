رئیسي یکلف وزیر الخارجیة بمتابعة حصة ایران من نهر هیرمند الحدودي

وجّه رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد، نائبه الاول محمد مخبر بان يتابع المشاكل المتعلقة بتوفير الطاقة للمواطنين في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، كما كلف وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان باجراء المشاورات مع الهيئة الحاكمة في افغانستان بشان حصة ايران من نهر هيرمند الحدودي.

واشاد رئيسي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، بالمواطنين من اهالي سيستان وبلوجستان، واصفا اياهم حماة مخلصين وعريقين لثغور الوطن؛ مؤكدا على النائب الاول لرئيس الجمهورية، باتخاذ خطوات عاجلة بهدف حل مشاكلهم المتعلقة بالطاقة.

وحول حقوق ايران في نهر هيرمند، اكد رئيسي على وزير الخارجية، وايضا ممثل الجمهورية الاسلامية الايرانية في شؤون افغانستان، بالمتابعة الجادة لهذا الموضوع ليتسنى توفير المياه للمواطنين في سيستان وبلوجستان.

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