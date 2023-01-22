امیر عبداللهیان: سنرد بالمثل على اي اجراء ضد الحرس الثوري/ تبادل الرسائل بشان مفاوضات رفع الحظر مستمر

صرح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بان اي اجراء ضد ايران وادراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الارهابية سيخلق اجواء سلبية بين ايران واوروبا، مؤكدا بان ايران سترد بالمثل في حال اتخاذ اي خطوة في هذا المجال.

وقال امير عبداللهيان في مقابلة تلفزيونية مساء السبت بشان تصرفات بعض الدول ضد إيران وإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية: منذ حوالي شهرين ، طرح عدد قليل من المسؤولين السياسيين في الدول الأوروبية موضوع ادراج اسم الحرس الثوري على قائمة الإرهاب في سياق تدخلاتهم لتكثيف وإثارة الاضطرابات داخل البلاد.

وأضاف: منذ ذلك الحين ونحن ننشط في الجهاز الدبلوماسي على مستويات مختلفة لأن تصورا خاطئا كان يتشكل في جزء من أوروبا ، وفي نفس الوقت فهموا عواقب هذا العمل جيدًا.

وصرح وزير الخارجية: نتيجة مناقشاتي وزملائي مع عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين ، بمن فيهم السيد بوريل ، أنهم توصلوا إلى استنتاج في اجتماعات مجلس الوزراء أن أي إجراء ملزم في المجال الأوروبي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على أوروبا والقوى التابعة لها في المنطقة والعالم.

وقال أمير عبد اللهيان: لذلك ، في الأجواء الانفعالية التي يقف وراءها بعض العناصر من زمرة المنافقين الإرهابية وبعض الحركات المنحرفة، أصدروا قرارًا غير ملزم في البرلمان الأوروبي قبل يومين ، وكان هدفهم هو ان يلاحظوا آثاره السياسية والنفسية.

وأضاف: بالطبع تحدثت على الفور وحذرت السيد بوريل ووزير الخارجية السويدي ، الرئيس المؤقت لأوروبا ، خلال هذه الإجراءات ، وأكدوا أن مثل هذا الامر لن يحدث في اجتماع مجلس الوزراء، ونعلم أن الحرس الثوري مجموعة سيادية في جمهورية إيران الإسلامية. لكن بطبيعة الحال ، يمكن أن يحدث أي شيء في قراراتهم ، ولا يمكننا أن نثق تمامًا في هذه المحادثات.

وقال وزير الخارجية، في إشارة إلى اجتماع مجلس الشورى الإسلامي اليوم: عقدت جلسة مغلقة اليوم في البرلمان بحضور اللواء سلامي. وطرح نواب بعض الأفكار ، فكان جو البرلمان حادا تجاه هذا القرار الأوروبي ، رغم أن القرار غير ملزم.

وأضاف: "طُرحت خطة عاجلة على الطاولة مفادها أنه إذا تعارضت تصريحات السيد بوريل والرئيس المؤقت للاتحاد الأوروبي ، لأي سبب من الأسباب ، مع ما يحدث في الاتحاد الأوروبي ، فإن الإجراءات المضادة الفورية ستدخل حيز التنفيذ بشان القوات العسكرية للدول الاوروبية في المنطقة والعالم.

وقال أمير عبد اللهيان: "بفهمنا للوضع في أوروبا ، اليوم في جزء من أوروبا ، تسود الانفعالات بدلاً من العقلانية ، وهم يبحثون عن التأثير النفسي. لأنهم يشعرون بأنهم فشلوا في إجراءات التدخل السابقة ويحاولون تفعيل مجالات أخرى".

وقال وزير الخارجية الايراني: أتمنى أن تسود العقلانية في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي وان تبقى القوى التي تتفاعل انفعاليا بعيدة عن هذا الجو.

وأضاف: أخبرني السيد بوريل بوضوح أن هؤلاء الأشخاص تصرفوا انفعاليا في البرلمان الأوروبي وأرادوا التعبير عن مخاوفهم بهذا الشكل ، لكن من المثير للاهتمام معرفة أن أحد المخاوف الجادة التي أعربوا عنها في هذا القرار هو قلقهم بشأن الأماكن والافراد الاعضاء في الاتحاد الأوروبي وبعض المسؤولين الأوروبيين الذين فرضنا عليهم بالفعل عقوبات في إجراء مضاد.

وقال أمير عبد اللهيان: طلبوا منا رفعهم من العقوبات وهو إجراء مضاد ، ولكن متى ما الغوا العقوبات ضدنا سنتخذ إجراءات مماثلة.

*مفاوضات رفع العقوبات

وقال وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، عن مفاوضات رفع الحظر: تبادل الرسائل مازال مستمرا، ولو لاحظتم ، كان هناك بند في قرار البرلمان الأوروبي يقضي بضرورة العبور من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وأن هذه الخطة لم تعد من أولوياتنا، الا ان الشيء الذي كان يشير إليه الغربيون في شعاراتهم لإحداث توتر في إيران أثناء أعمال الشغب ، لم يتم التصويت عليه في البرلمان الأوروبي لأنه مازال هناك تبادل للرسائل.

*في مسار الاتفاق حددنا خطوات

وبشأن الأنباء الجديدة في هذا الصدد ، قال إنه لا يستطيع الحديث بالتفصيل عن هذا الأمر الآن ، واضاف : لقد حددنا خطوات في مسار الاتفاق ، وأعتقد أن إحدى هذه الخطوات سيتم تنفيذها في المستقبل القريب ، وفي نفس الوقت ، وردا على الرسالة التي يعلنها الأمريكيون باستمرار فأننا حددنا إطارا ونمضي على أساسه.

وصرح أمير عبد اللهيان: نعتقد أنه بغض النظر عن مدى تأثير الاتفاق النووي ، فإنه اذا كان لدى الطرف الآخر الإرادة والنية الجادة كما يخبرونا في الرسائل عبر القنوات الرسمية والاتفاقيات التي نتبعها معًا ، ويلبوا مصالحنا فانه لا يوجد خيار آخر لدى الأطراف المتقابلة. لهذا السبب ، تحذف هذه الفقرة من القرار البرلماني الأوروبي ، ولهذا السبب ، أرسل الأمريكيون ، الذين فهموا قبل الدول الأوروبية الثلاث بكثير ، أنه لا جدوى من الاضطرابات في إيران وانها لن تفلح، رسالة لنا بشكل اسرع وأكدوا وأصروا على العودة إلى الاتفاق النووي.

واضاف : على الرغم من استمرار الأمريكيين في نفاقهم ، ولكن بالنسبة لنا في الجهاز الدبلوماسي ، فإن الرسالة الدبلوماسية وما يحدث على الأرض مهم ، وحيثما نشعر أن مصالح الشعب في نقطة معينة يتم تلبيتها ، فاننا نتخذ القرارات ونتصرف في هذا الإطار.

*المؤتمر الدولي للنساء المؤثرات

كما تطرق رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني الى المؤتمر الدولي الأول للنساء المؤثرات الذي عقد في طهران وتشكيل الصندوق المشترك للابتكار والازدهار وقال: خلال الأشهر الأربعة الماضية ، كانت البلاد منخرطة في حرب معرفية معقدة ومتعددة الطبقات، والمبادرات كانت مطروحة على الطاولة والإجراءات على جدول الأعمال. ومن هذه المبادرات التي اقترحتها عقيلة رئيس الجمهورية مناقشة عقد مؤتمر للنساء المؤثرات في إيران.

وأضاف: منذ أقل من شهرين وجهت الدعوات على مستويات مختلفة ، وأخيراً شهدنا نهاية الأسبوع الماضي انعقاد المؤتمر الدولي الأول للنساء المؤثرات في إيران.

وقال أمير عبد اللهيان: في هذا الاجتماع ، شاركت 211 ضيفة أجنبية من 67 دولة في مزيج من المسؤولات وعقيلات الرؤساء والشخصيات الأكاديمية.

وأضاف: بحسب الوثيقة التي تم التوقيع عليها في هذا المؤتمر ، اتفق الأعضاء على أن تكون الأمانة الافتراضية لهذا الاجتماع في طهران. أيضًا ، تماشياً مع تمكين المرأة ، تتمثل إحدى نتائج هذا المؤتمر في تشكيل صندوق مشترك للابتكار والازدهار.

وأوضح أمير عبد اللهيان: من الناحية الرمزية ، تم تقديم الهدايا والجوائز لبعض النساء المؤثرات ، وبعضهن تبرعن بجوائزهن الرمزية للصندوق المشترك للابتكار والازدهار.

وصرح وزير الخارجية : في أجواء الحرب الهجينة، حيث اتخذ أعداء الشعب الإيراني إجراءات لافتعال اعمال قتل تحت شعار دعم المرأة ، فان دعوة هذا العدد من النساء والمسؤولات التنفيذيات في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة والاتصالات، كان حدثًا مهمًا.

وقال: أن هذا المؤتمر جاء برسالة قوية للغاية فيما يتعلق في الرؤية تجاه المرأة في دبلوماسية الجمهورية الإسلامية.

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