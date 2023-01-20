المؤتمر الدولي الاول للنساء المؤثرات في دول العالم ینطلق بطهران

بدأ المؤتمر الدولي الاول للنساء المؤثرات صباح الیوم الجمعة بمشارکة 70 من النساء التي تتولی مناصب وزارية ومساعدات لرؤساء الجمهورية وبرلمانيات في العالم.

وتشارك في المؤتمر الدولي الاول للنساء المؤثرات 300 شخصية من السيدات الناشطات والمؤثرات في كل المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والعلمية والتكنولوجيا، من الصين وأستراليا وسريلانكا وتايلاند وباكستان والكاميرون وصربيا وأرمينيا والسويد وبلغاريا وجنوب إفريقيا وسوريا ولبنان وروسيا ، وتتولى العديد من النساء المشاركات في المؤتمر مناصب وزارية ومساعدات لرؤساء الجمهورية وبرلمانيات.

وسيعقد هذا المؤتمر على ثلاثة مستويات: الشخصيات الثقافية، والعلمية والمشهورة، والوزيرات والسيدات الأوائل.

وحرم رئيس الجمهورية السيدة "جميلة علم الهدى" وزوجات كبار المسؤولين ومنها زوجة رئيس وزراء أرمينيا وبوركينا فاسو والعراق وقيرغيزستان وصربيا وغينيا ونيجيريا وسريلانكا ورئيسة المجلس النسائي المركزي في تركمانستان والمبعوثة الخاصة لرئيس سوريا سیلقين کلمة خلال المؤتمر.

وستزور الضيفات الأجنبيات معرض إنجازات المرأة الإيرانية.

وأعلنت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون الأسرة والمرأة إنسية خزعلي ، إنه سيتم توقيع 10 وثائق ثنائية ومذكرات تفاهم بين مختلف المؤسسات بالتعاون مع الدول الأخرى على هامش هذا المؤتمر.

یذکر أنه تشارك في المؤتمر اكثر من 300 شخصية من أكثر من 90 دولة من السيدات الناشطات والمؤثرات في كل المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والعلمية والتكنولوجيا، إضافة إلى 17 مشاركة على مستوى السيدات الأول من مختلف الدول الآسيوية والأوروبية والأميركية.

كما يهدف المؤتمر إلى تنمية قدرات النخب النسائية المؤثرة على المستويين الوطني والدولي، وتشبيك المساعي المشتركة لدعم المرأة وتطورها في إيران والعالم، وتعزيز التواصل بين النساء الفاعلات من مختلف الدول والقارات، للارتقاء بوضع المرأة ودورها والاهتمام بشؤونها في مختلف المجالات.

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