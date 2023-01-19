الرئيس الإيراني: الاتفاقات مع روسیا لتوسیع التعاون في مجال الطاقة والترانزیت إیجابیة

وصف رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله ابراهيم رئيسي، الاتفاقات المبرمة بين إيران وروسيا لتوسيع التعاون في مجال الطاقة والترانزيت بأنها بناءة وإيجابية وشدد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيسي من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين مساء اليوم (الخميس).

وأكد رئيسي دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسوية القضايا السورية في إطار مبادرة أستانا.

الى ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده واهتمامها بتعزيز التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الطاقة، وكذلك توسيع التعاون في مجال النقل والتجارة العابرة.

وشدد الرئيس الروسي على أهمية محادثات السلام في اطار عملية أستانا لحل الملف السوري، واعتبر أن جميع الأطراف ملتزمة بها.

وجرت هذه المحادثات الهاتفية الثانية بين رئيسي وبوتين في أقل من 10 أيام.

وكان استعرض رئيسا إيران وروسيا، في اتصال هاتفي يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي (11 كانون الثاني/يناير)، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والقضايا الإقليمية ومبادرة أستانا.

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