رئیسي: إدراج الحرس الثوري في قائمة التنظیمات الإرهابیة ناجم عن العجز

وصف رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله ابراهيم رئيسي، خطوة الاتحاد الأوروبي المتمثلة بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية بأنها اجراء ينم عن انعدام الحيلة ومضاد للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وفي اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، انعقد بعد ظهر اليوم، من أجل مراجعة مشروع قانون إنشاء المنظمة التجارية، أضاف رئيسي، ان هذه الخطوة جاءت من منطلق اليأس وبعد اخفاق محاولاتهم الفاشلة في الشارع لضرب الشعب الإيراني حتى يتمكنوا بزعمهم من عرقلة المسيرة التقدمية للشعب الإيراني.

ووصف آية الله رئيسي الحرس الثوري الإسلامي بأنه قوة رسمية وجزء من المنظومة العسكرية للبلاد وأضاف: هذا الاجراء مخالف للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وصوّت نواب البرلمان الأوروبي، أمس (الأربعاء 18 كانون الثاني/يناير)، في بدعة خطيرة، لصالح التعديل المقترح لإدراج الحرس الثوري الإسلامي على قائمة الاتحاد الأوروبي للجماعات الإرهابية. حيث صوت 598 ممثلاً لصالح هذا المشروع، فيما صوت 9 ممثلين ضده وامتنع 31 ممثلا عن التصويت.

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