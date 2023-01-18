امیر عبداللهیان یتحدث عن مباحثاته في انقرة

كتب وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" في تغريدة عبر تويتر، حول زيارته الاخيرة لانقرة، ومباحثاته مع نظيره التركي "مولود تشاووش اوغلو" ورئيس جمهورية هذا البلد "رجب طيب اردوغان".

واعتبر امير عبداللهيان محادثاته مع كبار المسؤولين الاتراك، انها بناءة وفي سياق تطوير التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري، اكثر فاكثر.

واكد وزير الخارجية على، ان "تذليل العقبات التي تعترض مسار توسيع التبادل التجاري والاستثماري في البلاد، الى جانب التعاون الاقليمي والدولي الواسع، هو محط اتفاقنا".

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