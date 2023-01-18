إسلامي: لیس لدینا نشاط نووي غیر معلن

اشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الايراني محمد اسلامي، الى تصريح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي القاضي بإن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تمت وأن المفاوضات مستمرة، مضيفا ان الموضوع المدرج على جدول اعمالنا هو ازالة الغموض والرد على اسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف محمد اسلامي في تصريح له اليوم الاربعاء قائلا: منذ 20 عام وهم يوجهون الاتهامات وجميع المفاوضات التي جرت خلال العشرين عاما الماضية اصبحت وثيقة تحت عنوان خطة العمل المشتركة الشاملة. لقد انسحبوا من الاتفاق النووي والان ويريدون العودة مرة أخرى، ولكنهم لازالوا يطرحون تلك الاتهامات رغم وجود الاتفاق النووي .

وتابع : لا يوجد نشاط غير معلن وموقع غير معلن في إيران وهذه تصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

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