وزیر الخارجیة السعودي: نحاول أن نجد مسارا للحوار مع إیران

أكد وزير الخارجية السعودي أننا نحاول أن نجد مسارا للحوار مع إيران، ونؤمن أن الحوار هو الطريق الأمثل للحد من الخلافات.

وأضاف فيصل بن فرحان، خلال كلمته في الجلسة الحوارية في منتدی دافوس: نعمل على إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية بعيدا عن الخلافات، مؤكدا: لدينا شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وإن كنا نختلف أحيانا في بعض القضايا.

وأوضح: أمن الطاقة أمر حيوي للعالم وهناك تحديات بشأن مستقبلها.

من جهته قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: سنعمل على ضخ المزيد من الغاز في الأسواق وخاصة إلى أوروبا خلال السنوات المقبلة.

واضاف: الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة طالبان في أفغانستان كانت مخيبة للآمال، مؤكدا أن بديل الحوار في أفغانستان هو الحرب الأهلية.

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