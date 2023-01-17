اردوغان: یمکن لإیران أن تساهم في مقاربات جدیدة في مفاوضات أستانا
وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، خلال استقباله في انقرة الثلاثاء وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، العلاقات بين طهران وأنقرة بأنها مهمة ومتميزة ، وأشار إلى أهمية دور إيران في محادثات عملية أستانا قائلا: "بالتأكيد ، يمكن لإيران أن تساهم بشكل فعال في مقاربات جديدة بعملية استانا".
وفي هذا الاجتماع، اكد الطرفان اهمية زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة إلى تركيا ، واعلنا عن استعدادهما لعقد الاجتماع الثامن للجنة المشتركة العليا للعلاقات بين البلدين خلال هذه الزيارة.
وشدد الطرفان في هذا الاجتماع على أهمية عقد اجتماعات 3 + 3 حول قضايا القوقاز والاجتماع الثلاثي "الإيراني - العراقي – التركي"، والاجتماع الثلاثي "الإيراني - التركي – الأذربيجاني".
وأعلن وزير الخارجية الايراني عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمحاولة الوصول إلى السقف المستهدف للتجارة الثنائية.
وعبر امير عبداللهيان عن ارتياحه لبدء عملية التقارب بين أنقرة ودمشق ، معربا عن أمله في أن تؤدي هذه العملية إلى السلام والاستقرار بين البلدين.
ووصف الرئيس التركي العلاقات بين طهران وأنقرة بأنها مهمة ومتميزة ، وشدد ، في معرض إشارته إلى أهمية دور إيران في محادثات عملية أستانا ، على أن إيران يمكنها بالتأكيد أن تساهم بشكل فعال في مقاربات جديدة.
وكان التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة ، والنقل ، والثقافة ، والسياحة ، والتجارة ، والعلوم والتكنولوجيا ، والاتصالات ، من بين الموضوعات الأخرى التي نوقشت في الاجتماع بين وزير الخارجية الايراني والرئيس التركي ، حيث تم التأكيد على ان لا حدود لمستوى التعاون بين الشعبين والحكومتين في المجالات المذكورة.
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