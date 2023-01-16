کنعاني: خطوة بریطانیا في المساس بالأمن القومي لإیران واجهت ردًا امنیا وقضائیًا حاسمًا

متحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان : "النظام البريطاني الذي يرى أحد أفراد أسرته الملكية قتل 25 بريئًا مثل إزالة قطعة شطرنج ولا يخجل من ذلك ، وكذلك من يغض الطرف عن جريمة الحرب هذه ، لايملكان الاهلية لتقديم المواعظة للآخرين حول حقوق الإنسان ".

وكتب ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في تغريدة مساء اليوم الإثنين عقب تنفيذ حكم إعدام الجاسوس البريطاني علي رضا أكبري ورد فعل الحكومة البريطانية على تنفيذ هذا الحكم وكذلك بعد التصريحات المعادية لإيران لوزير الخارجية البريطاني في برلمان هذا البلد: ان خطوة بريطانيا في المساس بالأمن القومي لجمهورية إيران الإسلامية ، واجهت ردًا امنيا وقضائيًا حاسمًا من إيران.

وأضاف: إن ضجيج النظام البريطاني ودعم بعض ادعياء حقوق الإنسان في أوروبا للندن يظهر تهربهم من القانون وانتهاكهم للقانون.

كما أشار المتحدث باسم السلك الدبلوماسي في تغريدة أخرى ان : "النظام البريطاني الذي يرى أحد أفراد أسرته الملكية قتل 25 بريئًا مثل إزالة قطعة شطرنج ولا يخجل من ذلك ، وكذلك من يغض الطرف عن جريمة الحرب هذه ، لايملكان الاهلية لتقديم المواعظة للآخرين حول حقوق الإنسان ".

وأدلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ، في اجتماع في برلمان هذا البلد ، بتصريحات مناهضة لإيران اليوم ، زاعم فيها أن إيران وبهدف ممارسة ألعاب سياسية ، اعتقلت مواطنين من دول أوروبية ، وحالياً هناك عدة مواطنين أوروبيين رهن اعتقال الجمهورية الاسلامية الايرانية .

كما كرر المزاعم حول إرسال طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا ، وقال: "لقد زود النظام روسيا بمئات الطائرات بدون طيار المسلحة خارج حدودها ، والتي تُستخدم لقتل المدنيين في أوكرانيا". وان إيران من خلال دعم الميليشيات المتطرفة تواصل اراقة الدماء والدمار".

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