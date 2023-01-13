لقاءات وزیر الخارجِية الإیرانیة في لبنان
عقد وزير الخارجية الايراني اليوم الجمعة سلسلة لقاءات منفصلة مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري،و رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وتحدث معهما حول القضايا الاقليمية والدولية.
و كان أمير عبد اللهيان قد قال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب في بيروت: أجرينا مباحثات مفيدة مع وزير الخارجية اللبناني حول مختلف القضايا الإقليمية.
وهنأ امير عبداللهيان الشعب اللبناني بحلول العام الجديد وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت وستقف الى جانب لبنان الصديقة في أوقاته الصعبة. خلال زيارتي الأخيرة إلى لبنان ، توصلنا إلى اتفاق لتخفيف المعاناة الاقتصادية للشعب اللبناني ويسعدني أن هذا الاتفاق قد أحرز تقدماً.
وأشار أمير عبد اللهيان إلى أزمة المحروقات في لبنان وقال: إن الفريق الفني اللبناني جاء إلى إيران لتلبية احتياجات البلاد من الوقود ، ونحن على استعداد تام لتقديم أي مساعدة.
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