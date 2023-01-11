عبد اللهیان: تم استدعاء السفیر العراقي احتجاجا علی استخدام الاسم المزیف للخلیج الفارسي

قال وزير الخارجية الإیراني حسين أمير عبد اللهيان: تم استدعاء السفير العراقي إلی الخارجية بعد استخدام السلطات العراقية مصطلحا مزيفا بدلا من الخليج الفارسي وعكسنا حساسية الشعب الايراني العظيم تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي إلی الجانب العراقي.

وعن رد فعل إيران الرسمي على استخدام السلطات العراقیة مصطلح وهمي بدلا من الخليج الفارسي قال أمیر عبداللهیان اليوم الاربعاء: صحح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني هذه المسألة ( هذا الخطأ ) في مقال نُشر مؤخرًا على الفضاء الافتراضي.

وأكد: على الرغم من أن لدينا علاقات إستراتيجية وأخوية وعميقة مع العراق ، فقد أعربنا بوضوح عن احتجاجنا على هذا الموضوع واستدعينا السفير العراقي لدى طهران الى الخارجية ، للتاكيد على حساسية الشعب الايراني العظيم تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي والاعلان عنها إلی الجانب العراقي.

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