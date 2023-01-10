قالیباف: سوء الفهم مع جمهوریة أذربیجان تم معالجته

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" إن ما حدث في الآونة الاخيرة، من سوء الفهم مع جمهورية أذربيجان تم حله، لافتا الى انه سوف يزور باكو قريبا.

وأشار قاليباف، فور وصوله إلى مطار طهران، صباح اليوم الثلاثاء، بعد مشاركته في الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية، إلى اللقاءات والمناقشات التي جرت في هذا الاجتماع مع كبار المسؤولين الحاضرين فيه، وقال ان زيارة تركيا كانت حافلة بالنشاط المكثف بعد ان كانت الاجتماعات السابقة المماثلة تقام عبر الفيديو كونفرانس، بسبب جائحة كورونا لكن الاجتماع الاخير شارك فيه 44 وفدا برلمانيا من مختلف المستويات من الدول الآسيوية.

وأضاف : عقدنا اجتماعات ثنائية وثلاثية على وجه التحديد مع رئيسي البرلمان الاذربيجاني والتركي، وتم التأكيد خلالها على القضايا المتعلقة بالنقل وترانزيت السلع والطاقة بين البلدان الثلاثة.

وصرح أنه تم إجراء محادثات حول طرق الترانزيت في ممر الشمال والجنوب وممر الشرق والغرب، وقررنا عقد اجتماعات ثلاثية على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الدفاع والقادة لاجراء مناقشات تتعلق بالنقل والترانزيت والتجارة.

وتابع قائلا : لقد حصل مؤخرا سوء فهم مع جمهورية اذربيجان وقد تم حله، وتقرر ان أقوم بزيارة الى باكو من اجل أستمرار هذه الاجتماعات.

یذکر أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف" التقى أمس الاثنين، رئيس مجلس النواب التركي "مصطفى شنتوب" ونظيرته الاذربيجانية السيدة "صاحبة غفارو"؛ وذلك على هامش الاجتماع الـ 13 لجمعية برلمانات آسيا المنعقد باستضافة تركيا.

وقد جرى في هذا الاجتماع الثلاثي، استعراض السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية، وحل المعضلات الاقليمية.

هذا والتقى رئيس البرلمان الايراني في تركيا ، نظيره التركمانستاني، ونائب رئيس مجلس النواب العراقي.

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