قالیباف: لا نقبل أي تغییرات جیوسیاسیة على الحدود

عارض رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف تدخل الدول الاجنبية عن المنطقة ، واكد انه لا نقبل أي تغييرات جيوسياسية على الحدود.

واشار محمد باقر قاليباف اليوم الاثنين خلال لقائه مع رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان، صاحبه غفارو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية إلى أهمية العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية ، وقال أن جمهورية أذربيجان ، كدولة مجاورة ، لديها شروط خاصة للجمهورية الإسلامية الايرانية ، وإلى جانب العلاقات الثنائية ، يمكن أن تلعب العلاقات البرلمانية دورًا جادًا في العلاقات.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن البلدين يبحثان اليوم عن تطوير العلاقات وتعميقها ، وأنا واثق من أن المسؤولين في البلدين يرغبون بشدة في تطوير العلاقات.

وشدد قاليباف على انه: يمكن أن تكون لدينا علاقات جيدة مع بعضنا البعض على الساحة الإقليمية والعالمية ، وكلما اقتربت دول المنطقة مع بعضها، كان ذلك أفضل للمنطقة ، ولا ينبغي السماح للدول الاجنبية بالتدخل في هذا المجال.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي: لا نقبل أي تغییرات جیوسیاسیة على الحدود.

وأضاف: لدينا موقف واضح من تطوير العلاقات مع جمهورية أذربيجان ونحن مستعدون لتطوير التبادل التجاري والترانزيت مع أذربيجان.

بدورها اعربت صاحبه غفاراوا ، عن ارتياحها للقاء قاليباف ، ودعت إلى التعاون مع جمهورية إيران الإسلامية على المستوى الدولي وقالت: لقد زرت ايران مرات عديدة وأدعوكم لزيارة جمهورية أذربيجان.

وأضافت : هناك العديد من مجالات التعاون بين البلدين ، لكن هناك قضايا مختلفة تؤثر على العلاقات بين إيران وأذربيجان ، ويمكن للعلاقات البرلمانية أن تعزز العلاقات بين البلدين.

وأكدت ا: نحن ندعم السلام والأمن ونريد السلام والاستقرار في المنطقة.

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