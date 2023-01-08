کنعاني: الأفکار العنصریة تطفح في خطاب ادعیاء الدفاع عن حقوق الإنسان

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بان الأفكار العنصرية تطفح في خطاب ادعياء الدفاع عن حقوق الإنسان.

‌وكتب كنعاني في تغريدة له مساء اليوم الاحد، في اشارة إلى التصريحات العنصرية للرئيس الاميركي جو بايدن ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: جو بايدن يصف جميع الدول بانها "رقعة للجينز الأمريكي" ! كما يعتبر جوزيف بوريل أوروبا "حديقة" وبقية العالم "غابة"!.

وأشار المتحث باسم الخارجية الايرانية إلى أن الأفكار العنصرية طافحة في خطاب ادعياء الدفاع عن حقوق الإنسان، وأضاف: إن سلوكهم المستكبر تجاه باقي دول وشعوب العالم هو ترجمة عملية لهذه الأفكار والخطاب.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في خطابه يوم 4 كانون الثاني/يناير في كنتاكي. : "لقد سافرت إلى أكثر من 140 دولة حول العالم" ، وقال: "إن بقية العالم ليسوا حتى رقعة على سروالنا الجينز ، فاذا اردنا عملا فاننا نفعله ".

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