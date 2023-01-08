رئیسي یرد على تصریحات بایدن السخیفة وسلوک شارلي ابدو الوقح

علق رئيس الجمهورية "ابراهيم رئيسي"، على التصريحات السخيفة للرئيس الامريكي "جوبايدن" الذي وصف فيها دول العالم بمثابة "رقعة بنطال الامريكيين"، وايضا السلوك الوقح لصحيفة "شارلي ابدو" واساءاتها الى المرجعية والقيم الدينية والانسانية للشعب الايراني.

واعتبر رئيسي خلال تراسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد، تصريحات بايدن السخيفة هذه، "مؤشرا على عودة الامريكيين لعهد الهيمنة الاستعمارية، ودليلا على الغطرسة الوحشية والنزعة الفرعونية الخفية لدى هؤلاء الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الانسان والمراة".

واذ ادان تجرؤ الصحيفة الفرنسية على هذا العمل القبيح، قال رئيس الجمهورية : ان توجيه الاساءات بذريعة الحرية، دليل واضح على افلاس الجهات التي تقف وراء هذه التصرفات وفشل مؤامراتهم الرامية الى نشر الفوضى والفلتان الامني داخل البلاد.

وتعليقا على تخرصات الرئيس الامريكي السخيفة ايضا، والذي اعتبر فيها "دول العالم جميعا بمثابة رقعة بنطال الامريكيين"، اكد رئيسي بان "سياسة استصغار الشعوب والحكومات ليست بجديدة على رؤساء الجمهورية في امريكا"؛ مردفا بان "هذه التصريحات تدل نوعا ما على عودة الامريكيين الى عهد الهيمنة الاستعمارية، وتكشف عن الغطرسة الوحشية والنزعة الفرعونية الكامنة وراء مظاهر هؤلاء الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الانسان والمراة".

endNewsMessage1