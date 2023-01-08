قالیباف یشارک في اجتماع جمعیة البرلمانات الآسیویة في ترکیا

وينعقد الاجتماع العام الـ 13 لجمعية البرلمانات الآسيوية خلال الفترة 8 - 10 يناير الجاري، تحت شعار "تعزيز تعددية الأطراف في الديناميات العالمية المتغيرة".

وقال عليزادة في تصريحات صحفية ان جمعية البرلمانات الآسيوية هي من اهم المؤسسات الدولية على صعيد القارة الىسيوية ولها تأثير بالغ وان اجتماع هذا العام سيشهد مشاركة وفود 25 دولة آسيوية تشارك 7 منها على مستوى رؤساء البرلمانات و4 منها على مستوى نواب الرؤساء.

واوضح عليزادة ان انشاء هذه الجمعية جاء عبر مبادرة ايرانية نوعا ما ، وان مشاركة رئيس مجلس الشورى الاسلامي في اجتماع هذا العام، تحظى بالاهمية.

واضاف : ان القارة الآسيوية تشهد نموا وتطورا مضطردا خلال السنوات الاخيرة ما حقق "المعجزة الآسيوية" والآن هناك حاجة الى ارساء نظام دولي جديد محوره القارة الآسيوية ، ومن اجل ذلك يجب ايلاء الاهمية الى قضية الأمن الجماعي والتعاون المستديم من اجل نبذ الاحادية والترويج للتعددية على الساحة الدولية ، كما من الضروري ان نتعاون مع دول المنطقة من اجل ارساء السلام والامن على الصعيدين الاقليمي والدولي.