قائد امني یعلن المزید من التفاصیل حول تفکیک خلیة ارهابیة جنوب شرقي البلاد

اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان "العميد محمد قنبري"، عن تفاصيل جديدة حول الخلية الارهابية التي جرى تفكيكها امس في زاهدان (مركز المحافظة – جنوب شرقي البلاد)؛ مبينا ان الخلية كانت على صلة مباشرة مع المجموعات المناوئة للثورة في الخارج وتلقت التدريبات منها وحصلت على مبالغ مالية ايضا.

وقال "العميد قنبري" في تصريح له اليوم الاربعاء، ان "عناصر هذه الخلية المخلة بالامن نفذت خلال الاسابيع الاخيرة، عددا من الهجمات المسلحة لاغتيال افراد منتسبين الى دوريات الشرطة وعمدت الى نشر مشاهد مصورة عن جرائمها عبر وسائط اعلام مناوئة للثورة الاسلامية".

واضاف، ان جميع العناصر الـ6 المنتسبة الى هذه الخلية وايضا 3 اخرين كانوا قد تعاونوا معهم، والذين تم القبض عليهم مساء امس خلال عملية استخباراتية معقدة، اقروا بجميع ممارساتهم الشريرة التي اقدموا عليها لحد اليوم، ومنها استهداف الدوريات التابعة للشرطة.

وتابع قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان، انه بتفتيش مخبأ هذه الخلية، تم الكشف عن كمية من السلاح والمعدات بما يمشل قطعة مسدس واحدة ورشاش كلاشينكوف و6 سيارات مسروقة، استخدمها عناصر الخلية في تنفيذ عملياتها الارهابية.

وشدد العميد قنبري، على ان قوى الامن الداخلي والى جانبها سائر القوات الامنية في البلاد مستعدة لمواجهة جميع التحركات المخلة بالامن وان جميع العناصر الشريرة يخضعون لرصد ومراقبة استخبارية تامة.

وكانت قيادة قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان، اعلنت امس الثلاثاء، عن اعتقال عناصر لخلية ارهابية كانت قد نفذت عملية اطلاق نار في اشتباك مسلح على دوريات للامن الداخلي الاسبوع الماضي.

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