طهران تستدعی السفیر الفرنسي

اعلنت الخارجية الايرانية، عن استدعاء السفير الفرنسي في طهران "نيكولاس راش"، علي خلفية السلوک المسيء لاحدى الصحف الفرنسية للمرجعية والمقدسات والقيم الدينية والوطنية.

وابلغ المتحدث باسم الخارجية "ناصر كنعاني"، في هذا اللقاء الذي جرى عصر اليوم الاربعاء ، احتجاج ايران الشديد على الحكومة الفرنسية؛ مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية لن تقبل اطلاقا بالاساءة الى المقدسات ومبادئها الاسلامية والمذهية والوطنية.

واضاف، انه لا يحق لفرنسا تبرير الاساءة الى مقدسات الدول الاخرى والشعوب المسلمة، بذريعة الدفاع عن حرية البيان.

وفيما تطرق الى سجل الصحيفة الفرنسية الاسود في الاساءة الى قداسة الرسول الاكرم (صلى ا... عليه واله وسلم) والقران الكريم والدين الاسلامي المبين، قال كنعاني : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحمل الحكومة الفرنسية، المسؤولية بشان التداعيات المترتبة على هذا السلوك البغيض.

وخلص المتحدث باسم الخارجية الى ان ايران تحتفظ بحقها في اتخاذ الرد المناسب على هذا الاجراء؛ وسلم السفير الفرنسي مذكرة احتجاج رسمية باسم الخارجية الايرانية في هذا الخصوص، مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية تتوقع رد وايضاح الحكومة الفرنسية، واتخاذ اجراء تعويضي عبر التنديد بسلوك الصحيفة المرفوض .

من جانبه، اعلن سفير فرنسا لدى ايران، بانه سينقل المواقف المطروحة ونص مذكرة الاحتجاج الى المسؤولين في بلاده على وجه السرعة.

وكانت السفارة الايرانية في باريس، قالت في وقت سابق ان اساءة صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية الاخيرة وفقا لمعايير وضوابط القانون الدولي، يتعارض ومبدا حرية التعبير، ويشكل انتهاكا لحرمة الشخصيات والشعوب واطلاق حملة نشر الاكاذيب والعبارات المشينة وبث الكراهية ومثالا واضحا لنقض حقوق الانسان.

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