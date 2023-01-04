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خانه | سياسة

امیرعبداللهیان: لن نسمح للحکومة الفرنسیة أن تتجاوز حدودها

أكد وزير الخارجية الايراني " حسين امير عبد اللهيان " أن ايران لن تسمح للحكومة الفرنسية بتجاوز حدودها وذلك في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر اليوم الاربعاء، ردا على الموقف المسيء الذي اعتمدته مجلة فرنسية ضد ايران.

امیرعبداللهیان: لن نسمح للحکومة الفرنسیة أن تتجاوز حدودها

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني في تغريدته: ان القرار المسيء والخارج عن الأدب الذي اتخذته مجلة فرنسية بنشرها صورة كاريكاتير ضد المرجعية الدينية والسياسية، لن يبقى دون رد.

واضاف : ان الحكومة الفرنسية سلكت مسارا خاطئا ملفتا اننا ادرجنا هذه المجلة الفرنسية على قائمة العقوبات.

 

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لن أن الفرنسية للحكومة حدودها

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