امیرعبداللهیان: لن نسمح للحکومة الفرنسیة أن تتجاوز حدودها

أكد وزير الخارجية الايراني " حسين امير عبد اللهيان " أن ايران لن تسمح للحكومة الفرنسية بتجاوز حدودها وذلك في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر اليوم الاربعاء، ردا على الموقف المسيء الذي اعتمدته مجلة فرنسية ضد ايران.

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني في تغريدته: ان القرار المسيء والخارج عن الأدب الذي اتخذته مجلة فرنسية بنشرها صورة كاريكاتير ضد المرجعية الدينية والسياسية، لن يبقى دون رد.

واضاف : ان الحكومة الفرنسية سلكت مسارا خاطئا ملفتا اننا ادرجنا هذه المجلة الفرنسية على قائمة العقوبات.

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