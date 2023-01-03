الخارجیة الإیرانیة ترد على إساءة وزیر الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى

ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، اساءة وزير حكومة الكيان الصهيوني اللاشرعي والعنصري، الى حرمة المسجد الاقصى المبارك، قائلا : ان اي انتهاك لحرمة الاماكن المقدسة في فلسطين، نموذج لنقض القانون الدولي والاساءة للقيم والمقدسات الاسلامية في العالم، وسيلقى ردود الشعوب المسلمة.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اضاف كنعاني : ان القدس موحدة، هي عاصمة دولة فلسطين الابدية، واي انتهاك لحرمة الاماكن المقدسة في فلسطين بما في ذلك المسجد الاقصى، يشكل مثالا لنقض القانون الدولي واساءة للقيم والمقدسات الاسلامية في العالم، وسيلقى ردود الشعوب المسلمة.

وفيما ثمن مقاومة الشعب الفلسطيني، حذر متحدث الخارجية بشان التهور والسلوك الاستفزازي من جانب حكومة الاحتلال الجديدة؛ واصفا التطلعات بتحرير فلسطين والقدس الشريف، "اولوية العالم الاسلامي الاولى".

كما طالب المحافل والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الامم المتحدة، ان تكون على قدر المسؤولية القانونية الموكلة اليها في هذا الخصوص، وتعمل على الحد من الاعتداءات والاجراءات الهمجية التي يمارسها كيان الاحتلال العنصري في حق الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين.

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