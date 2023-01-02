رئیس منظمة الحج والزیارة الایرانیة یتوجه الى السعودیة الاسبوع المقبل

من المقرر ان يتوجه رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، صادق حسيني، الى السعودية الاسبوع المقبل على رأس وفد للتوقيع على مذكرة تفاهم حول حج العام المقبل.

وقال حسيني في اجتماع مسؤولي مكاتب الحج والزيارة: في شهر ديسمبر/ كانون الاول الماضي، زار 52 ألف شخص العتبات المقدسة في العراق على شكل قوافل تحت إشراف منظمة الحج والزيارة، وهو رقم غير مسبوق.

وفيما يتعلق باقامة مناسك حج العام المقبل قال حسيني: عقدت الجولة الأولى من المفاوضات الخاصة بموسم الحج المقبل منذ حوالي 3 أسابيع وعلى مستوى مساعدي رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية ووزارة الحج السعودية عبر دائرة الفيديو كونفرانس، وستكون الجولة القادمة من هذه المفاوضات بشكل حضوري، وفي يوم السبت 7 يناير/كانون الثاني، سنقوم بزيارة الى السعودية بدعوة من وزارة الحج والعمرة.

واضاف رئيس منظمة الحج والزيارة: أننا نتوقع من الدولة المضيفة زيادة حصة حجاج الجمهورية الإسلامية الايرانية مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا.

وتابع قائلا: وفقًا لقرار منظمة التعاون الإسلامي، يمكن لواحد بالمائة من سكان كل دولة إسلامية اداء فريضة الحج، فيُحسب عدد الحجاج من كل دولة بناءً على عدد سكان تلك الدولة، لذلك ، بالنظر إلى الزيادة في عدد السكان في ايران، نتوقع أن يكون هذا العدد حوالي 90 ألف حاج.

ومضى قائلا: نظرًا لوجود حوالي مليون و 100 ألف حاج في قائمة الانتظار ، سنتقدم ايضا بطلب حصة إضافية، ونأمل أن تحظى باهتمام السلطات المختصة في البلد المضيف.

واردف رئيس منظمة الحج والزيارة: تجري حاليا الاعمال التنفيذية لحج العام المقبل، ومنذ الأسبوع الماضي بدأ تأجير الفنادق عبر الإنترنت، وسيتم تسجيل الحجاج اعتبارًا من 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وحول اطلاق قوافل العمرة، قال حسيني: نحن دائما نتابع بدء رحلات العمرة لأن هناك خمسة ملايين و 800 ألف شخص في قائمة الانتظار، وفي هذا الصدد، تواصلنا مع وزارة الحج والعمرة السعودية خلال الشهرين الماضيين، لكننا لم نتلق إجابة بعد بشأن استئناف العمرة.

واضاف: بالتأكيد سنتابع قضية العمرة في الزيارة القادمة الى السعودية، حتى يتمكن الراغبين بزيارة أرض الوحي من تحقيق حلمهم الذي طال أمده.

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