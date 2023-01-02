مجلس الشورى الاسلامي الایراني یبحث زیادة عدد النواب من 290 الى 330 نائبا

سيبحث مجلس الشورى الاسلامي الايراني خلال اجتماعه صباح اليوم الاثنين زيادة عدد النواب 40 نائبا أي من 290 الى 330 نائبا.

وقال علي حدادي المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البلدية بمجلس الشورى الاسلامي، في تصريحه الاحد ، عن موافقة اللجنة على زيادة عدد النواب في الدورة الثانية عشرة لمجلس قال: ان الاجتماع الأخير لاقرار الزيادة في عدد النواب في مجلس الشورى الإسلامي سيعقد صباح يوم غد (الاثنين) وبحسب القانون يتوقع اضافة 40 نائبا الى العدد الحالي للنواب.

وأضاف حدادي: من المتوقع زيادة عدد الممثلين لكل محافظة. كما كان تعديل الدوائر والفصل بين بعض الدوائر الانتخابية من بين الموضوعات الأخرى للجنة.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس الشورى الإسلامي حالياً 290 مقعداً.

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