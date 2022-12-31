في اتصال هاتفي مع نظیره الاذربیجاني.. وزیر الخارجیة: ایران تعارض وجود الدول الاجنبیة في المنطقة

اكد وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت مع نظيره الاذربيجاني "جيحون بايراموف"، على موقف ايران الرافض لوجود الدول الاجنبية في المنطقة؛ قائلا، انه يمكن من خلال المواقف الايجابية للدول الاقليمية معالجة مشاكل المنطقة بشكل جيد.

وهنأ امير عبداللهيان، في هذا الاتصال، جمهورية اذربيجان حكومة وشعبا، لمناسبة حلول راس السنة الميلادية 2023؛ وتطلع بان تشهد العلاقات بين طهران وباكو خلال العام الجديد، اتساعا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية.

وزير الخارجية الايراني، اكد ايضا على استعداد الجمهورية الاسلامية لتعزيز التعاون في مجال الترانزيت والنقل مع جمهورية اذربيجان.

كما اقترح على الوزير الاذربيجاني، تشكيل فرق عمل مشتركة تعنى بالنشاطات الاعلامية ودراسة موضوع شحة المياه وتلوث نهر ارس الحدودي.

في المقابل، اكد "بايراموف" على اهمية التعاون بين ايران واذربيجان؛ معلنا رغبة بلاده في عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مطلع العام الجديد ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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